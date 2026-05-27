◇交流戦中日─楽天（2026年5月27日バンテリンドーム）中日が一発攻勢で試合をひっくり返した。2―2同点の4回1死で、6番・石川昂弥が左翼席へ千金の一撃。今季2号ソロで勝ち越しに成功した。「打ったボールはストレートです。良い感触でした。一発で仕留めることができてよかったです」1点を追う3回には鵜飼航丞が右中間へ同点弾を放った。先頭で打席に入ると、楽天先発・古謝の146キロ直球を右中間へはじき返した。千