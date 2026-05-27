「阪神−日本ハム」（２７日、甲子園球場）阪神は守備の乱れもあり、逆転を許した。１点リードで迎えた五回、先発の大竹が２死一、二塁のピンチを招くと、投手・加藤貴に適時打を許し同点。この場面で中堅・高寺の送球が大きくそれ、それぞれ進塁を許した。続く水野にも適時打を浴び逆転された。さらに微妙な判定もあった。なおも２死一、三塁の場面で一走が盗塁を仕掛けた。ここで三走のリードが大きく、捕手の坂本は三塁