中国・湖北省で25日、一部が崩れ落ち分断された橋の映像が捉えられました。渡ろうとしていた車が立ち往生しています。すると次の瞬間、真下の道路が崩落し車ごと川へ転落、車は濁流にのみ込まれ流されていきました。5月中旬以降、中国各地で豪雨による被害が相次いでいます。現地のメディアは、車内にいた人たちは事前に避難していて無事だったと伝えています。中国メディアによりますと、各地の豪雨では、これまでに少なくとも20