カンヌ映画祭（フランス）コンペティション部門に出品された、濱口竜介監督（47）の新作映画「急に具合が悪くなる」（6月19日公開）ジャパンプレミアが27日、都内のTOHOシネマズ日比谷で開かれた。日本人初の女優賞を受賞した主演の岡本多緒（41）は「たくさんの、おめでとう、という祝辞をいただき、オリンピックでメダルを取ったような…皆さんが元気をもらった、うれしいというのか、感激しているという感じ」と、喜びをかみし