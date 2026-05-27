落語家の立川志らくが、5月26日にYoutubeチャンネル「公式志らくYouTube落語大学」を更新。『緊急配信!巨人軍阿部慎之助監督を救え』と題した動画をアップし、その主張が波紋を呼んでいる。巨人軍の阿部慎之助前監督は、5月25日の夜、自宅で18歳の長女に暴行を加えた容疑で警視庁に現行犯逮捕された。その後、釈放されるも、26日に監督辞任を球団に申し入れ、受理された。「志らくさんは中日ドラゴンズのユニホーム姿で『おい