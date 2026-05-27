5月26日、タレントでモデルのすみれが自身のInstagramを更新。モデルのローラと田植えを行ったことを報告したのだが、その近影が話題となっている。「新潟県で農業をおこなっていることで知られるローラさんですが、すみれさんとも仲良しのようで、ローラさんの田んぼで田植えの“お手伝い”をしたようですね。二人はかつてCMで共演するなど、交流があることで知られていますが、仕事のみならずプライベートでも親交が深い様子。