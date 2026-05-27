幻冬舎編集者の箕輪厚介氏が２７日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「村岡大樹の無意識研究所」に出演し、自身の好感度が上がっている事情を明かした。村岡氏から「最近、カッコよくなっている」と振られた箕輪氏は「会う人、会う人に『顔、カッコよくなりすぎ』『顔小っちゃくなりすぎ』って言われて恥ずかしかった」と赤面。今年２月に健康と美容をテーマに掲げたところ、美容のブランディングを手掛ける医療関係者からのサポート