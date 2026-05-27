5月26日、タレントのあのと鈴木紗理奈が、バラエティ番組での発言を発端とする騒動に関して、それぞれの所属事務所を通じて声明を出した。ただ、問題となった番組の演出に不信感を抱く人もいたようで──。発端となったのは、5月18日のバラエティ番組『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）の「あのサッカー部」という企画。サッカー経験者のゲストを招き、お題に答えてシュートを決める内容だったのだが……。「出題されるお題を