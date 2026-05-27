ボートレース芦屋の「ＢＴＳ嘉麻開設１４周年記念」は２７日、準優勝戦３番勝負が行われ、優勝戦に出場するベスト６が決まった。佐藤博亮（３８＝愛知）は準優１０Ｒ、３コース３カドからコンマ１１のトップＳを決めると、一気にまくり切って１着ゴール。優出一番乗りを決めた。「準優はＳ勝ち。伸びは悪くはないが、普通より少し上ぐらい。ただ、回り足には全く自信がなく、乗りにくさもある」と相棒５１号機の感触はまずまず