ボートレース浜名湖のＳＧ「第５３回ボートレースオールスター」は２７日、予選２日目が行われた。西岡顕心（２４＝香川）は４Ｒで３コースから差して１着。ＳＧ初勝利を飾った。インを奪った２号艇の山田康二と２コース発進となった１号艇・新田雄史が競り合った内を突いて白星ゲット。レース後は「完全に展開です。どこかで自力で勝ちたい」と話した。１０Ｒ終了後に水神祭が行われたが、今節、香川支部は西岡と森高一真の