愛知県長久手市で住宅が燃える火事があり、この家の住民とみられる男性が死亡しました。警察によりますと、27日午後0時10分ごろ、長久手市蟹原で「住宅のダクトから煙が出ていて火災報知器が鳴っている」と通行人の女性から119番通報がありました。消防車など10台が駆け付け、火はおよそ1時間45分後に消し止められましたが、木造2階建て住宅で1階の台所が燃えました。この火事で、60歳から70歳位の男性1人が病院に搬送され