ファーウェイジャパンは2026年5月、第2四半期の新製品発表会を開催しました。スマートウォッチ「HUAWEI WATCH FIT 5 Pro」および「HUAWEI WATCH FIT 5」、ハイエンドワイヤレスイヤホン「HUAWEI FreeBuds Pro 5」、イヤーカフ型イヤホン「HUAWEI FreeClip 2」の新色と、計4製品のプロダクトを一挙に披露しています。 HUAWEI WATCH FIT 5 Pro スマートウォッチ 薄型軽