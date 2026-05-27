第９回プラチナＣ・Ｓ３は５月２７日、浦和競馬場で古馬１３頭が１４００メートルを争った。５番人気のイグザルトが外から力強く伸びて、ゴール前でアウストロを首差とらえた。重賞２勝目を挙げ、さきたま杯・Ｊｐｎ１（６月２４日、浦和）とスパーキングサマーＣ・Ｓ２（８月１９日、川崎）への優先出走権を獲得した。１番人気のジョージテソーロは６着だった。直線外から鋭く伸ばし、きっちり差し切った。イグザルトは道中５