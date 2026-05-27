◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）２週前追い切り＝５月２７日、栗東トレセン春古馬２冠のクロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）は、団野大成騎手（レースは北村友一騎手）を背に、栗東・ＣＷコースでバステール（３歳オープン）の内を４馬身半追走。首差遅れたが、毛づやが目立つ好馬体で余裕たっぷりに並びかけ、６ハロン８４秒３―１１秒４で軽く駆け抜