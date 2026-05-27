◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―ソフトバンク（２７日・東京ドーム）巨人の戸郷翔征投手が３回に適時打を放った。キャベッジ、丸の適時打などで４―１とした３回。なお１死満塁で打席に立った戸郷はソフトバンクの２番手上茶谷の１４９キロ直球を思いっきり振り抜いて右前へ運んだ。戸郷の適時打は２０２４年８月８日の広島戦（東京ドーム）の７回に左前打を放って以来、約２年ぶり。一塁ベースで両手を上に掲げて笑