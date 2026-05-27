◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神―日本ハム（２７日・甲子園）阪神・高寺望夢が中堅から本塁に痛恨の悪送球だ。１点リードの５回２死一、二塁。加藤貴が中前に転がし、チャージをかけた高寺が捕球して本塁に送球。しかし、雨にぬれたボールが滑ったのか、大きくそれた。二塁走者に同点のホームを踏まれ、水野に勝ち越しの左前適時打を浴びた。さらに、二盗を試みた一塁走者がスタート。坂本は飛び出した三塁走者を刺