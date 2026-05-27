第７９回カンヌ国際映画祭で最優秀女優賞を受賞したモデルで女優の岡本多緒とベルギー出身女優のヴィルジニー・エフィラが２７日、都内で映画「急に具合が悪くなる」（濱口竜介監督、６月１９日公開）のジャパンプレミアに登場した。岡本は受賞について改めて「まだ実感は湧いておらず、ずっと湧かないままなんだろうなと思っている。けど、本当にたくさんの祝辞をもらって、たぶん規模違うんですけど、オリンピックでメダルを