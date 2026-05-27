27日午後、名古屋市名東区の路上で、8歳から9歳くらいの女の子が祖父が運転する車と衝突する事故があり女の子が意識不明の重体です。 消防によりますと、27日午後3時45分ごろ、名東区望が丘の路上で、「車と女の子の事故で、女の子が負傷していて意識がない」と消防に通報がありました。 警察によりますと、8歳から9歳くらいの女の子が病院に搬送されましたが、意識不明の重体ということです。 車を運