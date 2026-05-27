今回は、知人のA子さんから聞いたエピソードをご紹介します。帰宅途中に痴漢被害に遭い、泣きながら帰ってきた大学生の娘。すぐに110番通報したものの、事情聴取の場で警官から、耳を疑う＜一言＞が飛び出し──！？ 泣きながら帰宅した娘 ある晩、大学生の娘が泣きながら帰ってきました。 「どうしたの？ なにかあったの？」心配で声をかけると、娘は震える声でこう言うではありませんか。 「帰り道で、知ら