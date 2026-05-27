◆卓球アジア選手権国内選考会最終日（２７日、埼玉・所沢市民体育館）決勝トーナメントが行われ、男子は新婚の田中佑汰（ファースト）が涙の優勝を飾り、１０月のアジア選手権（ウズベキスタン）の出場権をつかんだ。決勝では、２０年全日本王者で今年の世界卓球団体戦銀メダルメンバーの宇田幸矢（協和キリン）を３―１で破って男泣き。「勝って泣いたのは初めて。すごい新鮮でうれしい」と喜びを爆発させた。３月９日に