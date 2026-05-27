◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―ソフトバンク（２７日・東京ドーム）巨人のトレイ・キャベッジ外野手が勝ち越し２点適時打を放った。０―１の３回１死満塁の好機で大城が押し出し四球を選び、同点に追いついた。続くキャベッジがカウント２―０から先発左腕・アルメンタの外角１５３キロ直球を逆らわずに振り抜くと、打球は左中間へ。左翼手・近藤の頭を越え、三塁走者の吉川と二塁走者の坂本が生還。ここでアルメン