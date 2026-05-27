元アイドルグループ・乃木坂46でタレントの秋元真夏(32)が、髪色を明るくしたことを報告した。 【写真】名前の通り気分はすっかり「真夏」だね 秋元は「夏だから明るくした」と写真を2パターン投稿。いずれも19日に投稿した写真の髪より確かに明るい。服装もタンクトップのように見える肩を露出した装いで、夏っぽさが感じられる。 ファンから「お！明るい髪色めちゃくちゃ似合ってるもう夏らしくていい