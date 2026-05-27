高知県高知市で開かれている一風変わった料理教室。「食」が縁を繋ぐ。そんなコンセプトで行われる料理だけじゃない学びとは？ここは高知市潮見台にある料理教室「en」。作る料理の名前は…■受講生「わからない」受講生が見ているレシピはすべて英語。そう、ここは料理教室でもあり体験型の英会話教室でもあるんです。■料理教室運営者 「This is “beat” it.」わからなくても、とにかくトライ！一風変わった料理教室をのぞいて