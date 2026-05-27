水害が心配な時季になりました。そんな中、あす28日から、命を守るための情報、警報や注意報といった「防災気象情報」が新しくなります。一体どう変わるのか。さらに、静岡市で進む過去の災害を教訓にした対策の今を取材しました。27日、鹿児島県内では1時間に73ミリの非常に激しい雨を観測。線状降水帯が発生するおそれもあり、気象庁が警戒を呼びかけています。また、台風6号も発生し、週明けには強い勢力で沖縄に近づく恐れがあ