約8年間、木造復元のために閉ざされている名古屋城の天守閣。忠実復元とバリアフリーで議論は難航しています。 【写真を見る】名古屋城“天守閣の木造復元”どうなる？ ｢忠実復元｣と「バリアフリー」で議論は難航… 2027年2月をめどに全体像示す方針 （名古屋市 河村たかし前市長 2013年）「天守閣は絶対復元せないかん」 河村前市長の肝いり事業、名古屋城の天守閣木造復元。工事のために2018年に閉館して以降、今