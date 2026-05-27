中道改革連合、立憲民主党、公明党は2027年春の統一地方選に向けて、3党の候補者を推薦・支援する際の基準となる「3党共通指針」を策定しました。28日に最終決定し発表される予定です。この「3党共通指針」は2027年春の統一地方選において、立憲・公明がそれぞれ候補を立てて選挙に臨むことから、主に中道が立憲・公明の候補者の推薦・支援を判断する際の基準と位置づけられています。具体的な中身としては、（1）命と暮らしを守る