モデルでフルート奏者のCocomi（25）が27日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、自身のピアスの穴の数を明かした。フォロワーからの“ピアスの穴を開けている場所と、どこで開けたか知りたい”という質問に答えたもので、数が「今のところ左4、右3ですね」と7個穴を開けていると答えた。また、「お家で開けました。ピアッサー静香」と母で歌手の工藤静香に開けてもらったと明かした。工藤自身も複数のピアスの