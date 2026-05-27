◇交流戦日本ハム―阪神（2026年5月27日甲子園）日本ハム・新庄剛志監督（54）の“見せ郡司”作戦が逆転を呼び込んだ。5回2死二塁の場面、8番・進藤の打席でネクストバッターズサークルでこの日ベンチスタートの郡司に代打準備の素振りをさせた。まだ52球だった先発・加藤貴に代打を送るフェイクだった。直前の似た場面で日本ハムベンチは大竹の前の打者を申告敬遠している。このフェイクが影響したのか、進藤は四球