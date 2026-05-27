元JUN SKY WALKER(S)のベーシストで、シンガー・ソングライターの寺岡呼人（58）が取締役を務める音楽レーベル「東京レコード」の公式サイトが27日に更新され、アーティストの写真やロゴなどを無断使用した非公式グッズが確認されたとして注意喚起した。状況が改善されない場合は法的措置を検討するとも表明した。東京レコードの公式サイトで「現在、ライブ会場やSNSなどにおいて、アーティスト名、公演タイトル、ロゴ、写真、