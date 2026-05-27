東京・新宿区にある郵便局の局員2人が「警察官をかたる詐欺」の被害を、未然に防いだとして警視庁から感謝状を贈呈されました。27日、警視庁新宿警察署では、管内の郵便局に勤務する男性局員と女性局員が70代の女性が詐欺被害にあうことを未然に防いだとして、感謝状が贈られました。2人は2026年4月、郵便局内にあるATMで女性が携帯電話を操作しながら送金しようとする様子を不審に思い、110番通報しました。また2人は女性に声をか