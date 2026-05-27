◇交流戦阪神―日本ハム（2026年5月27日甲子園）阪神の大竹耕太郎投手（30）が1点優勢の5回に投手の加藤にタイムリーを浴びるなど逆転を許した。この回2死二塁で8番打者の進藤の対峙した阪神バッテリーは3ボール1ストライクとカウントを悪くして四球。ネクストバッターズサークルには代打の郡司が準備していた。ただ、日本ハムベンチは動かずそのまま投手の加藤を打席に送り込んだ。確実にアウトを奪いたかったが3球目の