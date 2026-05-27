北海道留萌（るもい）市の女子高校生（当時１７歳）を旭川市郊外の橋から転落させて殺害したとして殺人罪などに問われた同市の無職内田梨瑚（りこ）被告（２３）の裁判員裁判の第３回公判が２７日、旭川地裁（田中結花裁判長）であった。共犯とされる知人の女受刑者（２１）（殺人罪などで懲役２３年が確定）が出廷し、「内田被告が被害者の肩甲骨を両手で押した」と証言した。内田被告側は、「女子高校生を橋の欄干の外側に置