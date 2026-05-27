楽しくボール遊びをしている愛犬コーギーを撮影したつもりが…謎の物体が！？思わず『どうなってるの』と聞きたくなる光景が話題になっているのです。 奇跡の瞬間ともいえるその光景は記事執筆時点で11万回を超えて表示されており、多くのユーモア溢れるコメントが寄せられることとなりました。 【写真：何気なく『ボール遊びをする犬』を撮影したら→思いもよらない『まさかの一枚』】 ボ