梅雨の集中豪雨などが起きやすい出水期を迎えるのを前に、北陸地方整備局は27日、県央地域で氾濫の危険が予想される地点の点検を行いました。27日の点検には信濃川下流河川事務所の職員のほか、市の職員や地元の消防団などが参加しました。国土交通省では洪水の際に危険が予想され、重点的に点検が必要な地点を「重要水防箇所」として登録しています。27日は三条市や燕市の信濃川や中ノ口川周辺の8地点を回り、洪水時の対応や土の