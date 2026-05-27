都立文化施設では、夏の期間に若者や社会人などが平日の夜の時間帯に気軽にアート・文化に触れる機会を提供することを目的として、東京都立の美術館・博物館・ギャラリーにおいて夜間開館を行う「サマーナイトミュージアム」を今年も開催する。【サマーナイトミュージアム2026 開催概要】対象日：令和8年8月6日（木）から8月28日（金）までの毎週金曜日※東京都写真美術館は毎週木・金曜日に実施※実施日は施設により異なる。対象