ローマは26日、アストン・ヴィラからレンタル移籍で加入していたオランダ代表FWドニエル・マレンを完全移籍で獲得したことを発表した。現在27歳のマレンは、今冬の移籍市場でアストン・ヴィラからレンタル移籍で加入。わずか半シーズンの在籍ながら公式戦20試合出場で15ゴール3アシストを記録。セリエAの得点ランキングでは2位につけるなど、ローマのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）出場権獲得に大きく貢献した。アストン