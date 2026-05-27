セルティックに所属するデンマーク代表GKカスパー・シュマイケルが現役引退を発表した。イギリスメディア『スカイスポーツ』によると、シュマイケルは母国のテレビ局『TV2』に対して「6月末にセルティックとの契約が満了したら、プロサッカー選手としてのキャリアを終える」と明言したとのこと。スパイクを脱ぐ決断に至った背景には深刻な肩のケガがあるとしつつ、次のように言葉を続けたようだ。「これは僕自身が下さざるを得