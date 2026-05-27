レアル・マドリード復帰が囁かれているアルゼンチン代表MFニコラス・パスだが、コモ残留を希望しているようだ。26日、イタリアメディア『ジャンルカ・ディ・マルツィオ』が伝えている。“ニコ・パス”は2004年生まれの現在21歳でレアル・マドリードのカンテラ出身。2023−24シーズンのトップチームデビュー後、2024年夏にコモへ活躍の場を移し、セスク・ファブレガス監督率いるチームで不動のトップ下として活躍している。今シ