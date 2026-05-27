フライブルクは27日、シント・トロイデンに所属するMF山本理仁が完全移籍で加入することを発表した。現在24歳の山本は東京ヴェルディの下部組織出身で、高校2年次の2019年にトップチーム昇格しデビュー。2022年にはガンバ大阪に完全移籍すると、2023年6月にシント・トロイデンへレンタル移籍。2024年から完全移籍に切り替わった。シント・トロイデンでは中盤に君臨し、リーグ戦で75試合に出場し5ゴール7アシスト。公式戦通算