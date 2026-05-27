26日夜、鹿児島市で知り合いの女性に包丁を向け、「殺すぞ」などと言い脅迫した疑いで、少年(17)が逮捕されました。暴力行為等処罰法違反の疑いで逮捕されたのは、鹿児島市に住む無職の少年(17)です。警察によりますと、少年は、26日夜、鹿児島市の屋内で知り合いの10代の女性に、包丁を向け、突き刺すような動きをして「殺すぞ」などと言い、脅迫した疑いがもたれています。女性から通報があり、警察官が現場に駆け付けた