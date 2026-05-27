今年2月に営業を終了した山形屋グループの山形屋商事の土地の売却についてです。衣料品販売大手のしまむらが入札に参加し、優先的に交渉する権利を得ていたことが分かりました。鹿児島市卸本町の山形屋商事の土地の売却をめぐり、優先的に交渉する権利を得たのは、さいたま市に本社を置く衣料品販売大手のしまむらです。山形屋は、国の制度「事業再生ADR」を活用し、経営の再建を目指していて、不動産などの売却も進めて