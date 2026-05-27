去年8月の記録的な大雨で盛土が崩壊し運休が続いている、JR肥薩線の吉松と隼人の区間についてです。復旧工事の完了の見込みが立ち、来月28日に運行が再開されることになりました。盛土が崩れ、宙に浮いた状態のレールと枕木――。JR肥薩線は、去年8月の記録的大雨により嘉例川から線路に水が流れ込み、盛土が長さ約50メートル、高さ約10メートルに渡って崩壊しました。あれから9か月。同じよ