「消えずの火」で知られる宮島の霊火堂が全焼した火事から、27日で1週間がたちました。まだ、出火原因の特定には至っていません。現場を取材しました。■鷺山 研一郎 記者「火事から1週間がたった現場です。霊火堂があった場所には、建物の基礎の部分しか残っていません。」直後は焼けた木材などが多く残っていましたが、その後、連日ボランティアが駆けつけ、撤去を手伝ったということです。火事は5月20日、廿日市市宮島町