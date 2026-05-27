来年、小学校に入学する子どもたちがランドセルを選ぶ「ラン活」は今がピークです。鹿児島市の百貨店で1年で最も大きな規模のランドセルの受注会が27日から始まりました。（仁田尾美菜キャスター）「ピンクに水色、紫など色とりどりのランドセルが並んでいる。表面に刺繍のあるランドセルも。27日から年間で一番大きなランドセルのイベントが始まった」鹿児島市の山形屋で始まったのは1年で最も大きな規模のランド