人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年5月28日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）話し方に注意。ズケズケ言うと周囲から敬遠される暗示が……。11位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）集団行動が幸運のカギ。特に夜は大勢で楽しむと◎。10位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）家族との会話に幸運が潜