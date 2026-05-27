能登半島地震から2026年7月で2年半となりますが、地域を支えてきた生業の再生が大きな局面を迎えています。その灯を絶やさず、つなげていこうと模索する3つの地域の生業から、被災地・能登の未来を探りました。老舗酒蔵は「地域の灯」◇田中博史さん…「私、ここから自宅がクルマで3分位のところですが、その角を曲がるとき怖くて曲がれませんでしたもん。能登半島地震で、きっと潰れているだろうと躊躇したのを覚えている。そーっ