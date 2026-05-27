その日、Tさん（投稿時：栃木県在住40代女性）が高校生の娘を迎えに行くと、彼女は黒い大きな傘をさしていた。【育児体験談】幼い我が子を連れて外出していたら、中年の女性が…それはTさんが見たことのないもので、「その傘どうしたの？」と娘に尋ねると......。＜Tさんからのおたより＞10年近く前、娘が高校1年生だった時の夏ごろのことです。自転車で下校中、急な豪雨に見舞われました。娘は大きな木の下で雨宿りをしていたので