東ハトは、6月1日から「ツイスター・焼きもろこし味」を期間限定で発売する。「ツイスター」は、カリッと軽快な食感が心地よく、一度食べたらついつい食べ進めてしまうコーンスナック。東ハト独自の押出成形技術による3Dツイスト形状の生地が、“音までおいしい！”リズミカルな食感を生み出す。3月2日に誕生した新ブランドで、「ツイスター・チーズ味」と「ツイスター・コンソメ味」が好評発売中だという。「ツイスター・焼きもろ