ベイシアは、同社プライベートブランド（以下、PB）「Beisia Premium（ベイシアプレミアム）」の新商品として、5月27日から「あえるだけシリーズ」、「生でもおいしいぶっかけチーズ」を発売する。「Beisia Premium」は、消費者の暮らしに寄り添う小売のプロ集団・ベイシアが「生活品の目利き」として自信を持って届ける、高品質と低価格を両立させた渾身のPB。同商品は、あえるだけ・かけるだけで手軽に味が決まり、和洋問わず幅