「明星 チャルメラ 油そばカップ」明星食品は、カップめん「明星 チャルメラ 油そばカップ」を、6月8日から発売する。「明星 チャルメラ」シリーズは1966年の発売以来絶えず商品に磨きをかけ、幅広い層の消費者に支持されているブランドで、今年9月7日に60周年を迎える。今回は袋めん「明星 チャルメラ 油そば 5食パック」をカップめんに仕立てた。ホタテだしをねり込んだ、しなやかでもっちりした麺に、「北海道産ホタテ100％を使